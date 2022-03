Willkommen im Team, Dagny Pogorzalek!

Im Sommer 2021 flatterte die Bewerbung von Dagny Pogorzalek in unser Postfach. Der Name hallte im Ohr unseres Geschäftsführers Thomas Zorbach wie ein Ruf aus der Vergangenheit, denn die beiden arbeiteten in den 1990er-Jahren in der gleichen Frankfurter Werbeagentur. Seit September 2021 ist sie als Key Account- und Eventmanagerin Teil des vm-people-Teams. Was bei ihr seit damals geschah und wie sie ihren Weg zu uns fand, verrät sie in diesem Mitarbeiterinneninterview.

Liebe Dagny, bitte stelle dich doch einmal kurz vor.

Ich bin eigentlich ein Meenzer Mädel. Dann, nach einer Unzahl von Umzügen bis hin nach München, bin ich größtenteils im Rheingau aufgewachsen. Mit meinem damaligen Arbeitgeber zog ich dann nach Berlin. Seit 20 Jahren lebe ich zusammen mit meinen Töchtern in der wunderschönen Stadt Potsdam, die meine absolute Leidenschaft beflügelt: die Fotografie!

Wie bist du auf vm-people aufmerksam geworden?

Das ist eine schöne Geschichte. Vor ein paar Jahren lud ich meine Geburtstagsgäste auf die Dachterrasse des Neuköllner Finanzamtes in Berlin ein. Dort wurde für ein paar Wochen eine Pop-Up Winebar eingerichtet und als ich davon hörte, dachte ich, das ist doch die perfekte Location für meine Feier. Oben mit meinen Gästen angekommen, stand auf einmal Thomas Zorbach vor mir – der dieses Event zusammen mit seinem Team ausrichtete. Thomas kenne ich aus meinen beruflichen Anfängen! Wir haben vor einer gefühlten Ewigkeit in der gleichen Werbeagentur in Frankfurt unsere Ausbildungen absolviert – Thomas als Werbetexter und ich als Werbekauffrau. Mehr als 25 Jahre später stand er dann einfach auf dieser Dachterrasse vor mir. Von da an blieben wir in Kontakt.

Welchen beruflichen Weg hast du seit der Frankfurter Werbeagentur eingeschlagen?

Ich versuche das mal kurz zu umreißen 🙂 Als Mediaplanerin entwickelte ich Mediastrategien für große Marken. Als Leiterin der Fachmarktkommunikation bei SAT.1 hatte ich die inhaltliche und formale Verantwortung für eine Vielzahl wöchentlicher Sales-Maßnahmen. Bei der ProSiebenSat.1 Media AG in Berlin war ich als Projektleiterin für Sales Publikationen verantwortlich. Die saisonale Planung und Umsetzung der verkaufsfördernden Sortimentspräsentation/Visual Merchandising gehörte zu meiner Hauptaufgabe bei einem großen schwedischen Einrichtungshaus in Berlin. Auf der Internationalen Grünen Woche zeichnete ich verantwortlich für die Konzeption, Organisation und Regie eines täglich wechselnden Bühnenprogramms und dessen Umsetzung. Des Weiteren konzipierte und realisierte ich Marketingkonzepte für verschiedenste Kunden und war für die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung von Workshops und Seminaren verantwortlich.

Wie war dein Einstand bei uns, was waren deine ersten Projekte?

Super interessant und spannend: Die Organisation des „SHARING“-Spenden-Walks mit dem Bestseller-Autor Arno Strobel. Wir liefen zusammen mit seinen Fans bei Wind und Wetter in verschiedenen Großstädten in Deutschland und generierten so Aufmerksamkeit und Spenden für die Organisation „Der Weisse Ring“. Parallel bin ich eingestiegen in die Planung und Umsetzung der „tolino StoryDays“, ein innovatives und interaktives Online-Event für den eReader des deutschen Buchhandels.

Das war ein toller Einstand. Im frischen Jahr 2022 warten bereits neue spannende Projekte, über die hier sicher zu gegebener Zeit berichtet wird 😉

Worauf freust du dich am meisten bei deinem Einsatz für vm-people?

Worauf ich mich am meisten freue? Wieder Teil eines Teams zu sein. Mich wieder mehr zu „bewegen“ – auch im wahrsten Sinne des Wortes. In meiner Tätigkeit davor war ich so etwas wie ein „Lonely Rider“ und saß vorwiegend nur noch vor dem PC. Viel schöner ist es doch, sich jeden Tag auszutauschen und zusammen mit seinen Kollegen ein Projekt zu stemmen und zum Erfolg zu führen.

Liebe Dagny, mit einem galanten Sprung in unbekannte Gewässer hast du deine ersten Projekte gemeistert. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Abenteuer mit dir!

