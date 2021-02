In der zweiten Ausgabe des X-TALKS in diesem Jahr beschritt ein uns gut vertrauter Speaker die Bühne der AREA X: Christopher Werth. Bereits auf der IMMERSIVE X im November 2020 steuerte er die Session „Events“ bei. Im Rahmen der X-NIGHT vergangenen Donnerstag zeigte er auf, was ein gutes Event wirklich ausmacht und welche fünf grundlegenden Elemente es braucht, um ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.

Christopher Werth studierte Theaterregie in Ulm und inszenierte am Schauspielhaus Bochum. Nach Stationen als Kreativer u.a. bei Jung von Matt und Scholz & Friends ist er heute Director Strategy & Concept bei der Agentur für Events und Live-Marketing VOK DAMS worldwide.

Seinen X-TALK startete Christopher Werth mit einer interaktiven Challenge, bei der die Teilnehmenden dazu aufgerufen wurden, eine:n Partner:in zu finden und sie oder ihn nach der Lieblingsfarbe zu fragen. In der AREA X versteckten wir diverse Kaninchen in verschiedenen Farben, das die Teilnehmenden in der jeweiligen Farbe finden und auf die Bühne bringen sollten. Zu gewinnen gab es einen Angel-Trip nach Südkorea! Natürlich in der VR.

Der X-TALK mit Christopher Werth auf YouTube

Den X-TALK “Running Engaging Events – not only in VR” gibt es nun auf unserem YouTube-Kanal:

