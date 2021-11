Dass wir in der Pandemie mehr Zeit mit Spielen zugebracht haben, belegen aktuelle Zahlen. So verzeichnet zum Beispiel der Spielerhersteller Ravensburger, der weltweit Brettspiele und Puzzles vertreibt, nach eigenen Angaben ein Wachstum von 20 Prozent.

Auch ich persönlich habe in den letzten eineinhalb Jahren mehr gespielt als je zuvor. Dabei habe ich auch neue Genres für mich entdeckt, mit denen ich mich zuvor nur in der Theorie beschäftigt hatte zum Beispiel Pen-&-Paper-Rollenspiele. Bekannt wurde diese Spielform, bei der, in Abgrenzung zu anderen Rollenspielen, die namensgebenden Stifte und Papier zum Einsatz kommen, in den 1970er Jahren, hauptsächlich durch den Titel Dungeons & Dragons.

Eingeführt, in diese für mich neue Welt, wurde ich von Oliver Hoffmann, der in seiner ehemaligen Rolle als Inhaber des Verlags Feder & Schwert, maßgeblich dazu beigetragen hatte, dass Pen-&-Paper-Rollenspiele auch in Deutschland populär wurden. Passend zu den Geboten des Social Distancing, entwickelte Oliver als Spielleiter ein leicht abgewandeltes Set-up, dass es uns möglich machte, die Spielerunden auch per Videokonferenz durchzuführen.

Es ist jene kreative Energie, die durch Corona freigesetzt wurde, die Spieleentwickler überall auf der Welt, inspiriert hat, existierende Genres, neu und digital zu denken beziehungsweise, völlig innovative Formate zu entwickeln. Auf der IMMERSIVE X unterhält sich Oliver mit Tommy Honton, einem vielfach ausgezeichneten Experience Designer, der mit den „ARCANA DIARIES“, dem Alternate Reality Game-Genre neues Leben eingehaucht hat.

The pandemic has changed our ways. That is especially true for the way we play and the way in which we immerse ourselves in playful content. What will remain once we reach a “new normal”? What new changes should we expect? And what happens at the intersection between marketing and playfulness?



A look into the crystal ball from both sides of the Atlantic.